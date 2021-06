Incidente a catena sull'Autostrada A4: maxi coda per Milano

Incidente sull'A4 Torino Milano nel pomeriggio di domenica 6 giugno. Diverse auto sono rimaste coinvolte in un incidente a catena tra le uscite di Marcallo-Mesero e Arluno (in direzione Milano).

Tutto è accaduto intorno alle 16:20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni dei feriti, sette persone tra i 15 e i 74 anni, sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto quattro ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno di loro sembra essere in condizioni critiche, sono stati trasportati in codice giallo-verde nei nosocomi della città.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro, sul posto è intervenuta la Polstrada che per permettere le operazioni di soccorso ha chiuso al traffico alcune corsie. Secondo quanto appreso da MilanoToday si sarebbero formati circa tre chilometri di coda.