Incidente sull'autostrada A4, schianto tra quattro camion e un'auto: traffico paralizzato

Incidente sull'Autostrada A4 nella mattinata di venerdì 12 novembre: quattro camion e un'auto si sono scontrati nel tratto tra l'intersezione tra la Tangenziale Est e la Tangenziale Nord (in direzione Torino).

Tutto è accaduto intorno alle 8:00 all'altezza di Brugherio, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione lo schianto è avvenuto sulla prima corsia ma l'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi. Sono in corso le operazioni di soccorso, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano ci sarebbero delle persone incastrate tra le lamiere contorte.

Per permettere le operazioni il traffico defluisce su una sola corsia; in direzione Torino ci sono 5 chilometri di coda, secondo quanto riferito da società Autostrade sul proprio portale.

Incidente sull'A4: i percorsi alternativi

A chi viaggia in direzione di Milano si consiglia di seguire le indicazioni per la A58 con rientro in A4 a Sesto San Giovanni. In direzione di Brescia si segnalano incolonnamenti per curiosi tra Milano Est ed il raccordo per la tangenziale est di Milano. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Sul luogo dell'incidente anche il personale dell'officina Aliverti di Agrate Brianza che si sta occupando della rimozione dei mezzi.