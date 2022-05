Cerca di superare due tram e resta "incastrato". Traffico in tilt sulla circonvallazione

Traffico in tilt sulla circonvallazione di Milano nel tardo pomeriggio di giovedì 26 maggio a causa di un incidente avvenuto all'incrocio tra le vie Meda e Tibaldi tra una Bmw Gs e due tram della linea 3 in cui è rimasto lievemente ferito un uomo di 35 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 19, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto appreso da MilanoToday non è escluso che lo schianto possa essere stato innescato da un sorpasso azzardato della moto sul tram (la Bmw è rimasta "intrappolata" tra i due mezzi). Il 35enne alla guida del mezzo, comunque, non è rimasto gravemente ferito: soccorso dai sanitari del 112 è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso.

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico: l'incrocio è stato chiuso per permettere sia le operazioni di soccorso che i rilievi da parte dei ghisa. Si sono formate lunghe code di auto - in entrambi i sensi di marcia - lungo la circonvallazione. Inoltre ci sono rallentamenti sia per la 90 sia per i tram della linea 3.