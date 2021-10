Incidente in viale Famagosta, si schianta con l'auto contro il guard-rail: gravissimo

Un'auto distrutta dopo l'impatto col guard-rail e un anziano di 83 anni in fin di vita. È il bilancio dell'incidente avvenuto in viale Famagosta a Milano nel pomeriggio di mercoledì 27 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 16:20, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'anziano abbia perso il controllo dell'auto a causa di un malore.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso; l'anziano è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano con manovre rianimatori in corso. Le sue condizioni sono disperate. Per permettere le operazioni di soccorso parte della carreggiata è stata bloccata alla circolazione creando notevoli disagi alla circolazione.

Nella stessa rotatoria, a maggio di quest'anno, un uomo di 43 anni aveva perso la vita in un tragico incidente stradale.