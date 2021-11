Fortunatamente non si registrano feriti; pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico: su via Monteceneri si è formata una coda di circa 1,5 chilometri.

Tutto è accaduto intorno alle 13:30 sulla carreggiata che procede verso zona Lotto, come appreso da *MilanoToday*. Secondo una prima ricostruzione sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti nel sinistro: il conducente alla guida del suv avrebbe perso il controllo del mezzo.

Incidente in via Monteceneri a Milano nel primo pomeriggio di giovedì 18 novembre: un suv Cupra Formentor si è schiantato contro la cuspide del guard-rail all'altezza di Casa Milan.

È successo nel primo pomeriggio di giovedì, nessun ferito ma traffico in tilt

Incidente in via Monteceneri: suv si chianta, traffico in tilt