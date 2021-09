Incidente in via Galilei a Milano, scontro tra un'auto e un tram: traffico in tilt

Traffico in tilt in zona Porta Nuova a Milano nella serata di giovedì 23 settembre a causa di un incidente tra un tram della linea 10 e un'Audi A3 in via Galileo Galilei.

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 19:00, come appreso da MilanoToday. Secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi stavano viaggiando verso corso Liberazione, lo scontro è avvenuto poco dopo il semaforo. Non si registrano feriti, solo pesanti ripercussioni sul traffico.