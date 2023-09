Incidente sulla Tangenziale Est di Milano: grave un motociclista, traffico in tilt

Prima l'urto con un'auto, poi l'impatto con l'asfalto e il guard-rail. Infine la corsa in ospedale. In codice rosso. Traffico in tilt sulla tangenziale est di Milano nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre a causa di un incidente tra un'auto e una moto.

Tutto è accaduto poco dopo le 17.30 tra l'uscita di Palmanova e il bivio con la A52 (direzione Nord), come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il motociclista sia rovinato al suolo dopo una collisione con un'automobile.

Le condizioni del centauro, un uomo di 46 anni, sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato immobilizzato e trasportato in codice rosso al Niguarda. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato importanti traumi al torace e al bacino. Non sarebbe in pericolo di vita.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi alcune corsie dell'A51 sono state chiuse al traffico. La circolazione è particolarmente rallentata e si registrano per circa 5 chilometri.