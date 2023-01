Incidente tra una volante e un'auto: paralizzato viale Fulvio Testi

Traffico paralizzato in viale Fulvio Testi a Milano nel pomeriggio di venerdì 13 gennaio a causa di un incidente tra una volante della polizia e una Fiat 124.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 16.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra viale Fulvio Testi e via Santa Monica, intersezione regolata da un semaforo.

Tre persone sono rimaste leggermente forte, si tratta di tre uomini di 23, 43 e 59 anni. Tutti e tre sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice verde. Importanti, invece, le ripercussioni sulla viabilità: il viale che collega Milano a Sesto è bloccato (in direzione periferia) da via Pallanza, circa un chilometro di coda.