Incidente in piazzale Maciachini, schianto fra un'auto e un tram

Il tentativo di frenata sull'asfalto bagnato, poi l'impatto (inevitabile e violento). Incidente fra un tram della linea 4 e una Bmw Serie 2 in piazzale Maciachini a Milano nella tarda mattinata di mercoledì 17 gennaio.

Tutto è successo poco dopo le 12 al semaforo all'angolo del piazzale con via Benigno Crespi, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma sembra che la Bmw stesse percorrendo via Crespi quando è entrata in collisione con il tram che stava procedendo in direzione del centro. L'incidente, dunque, sarebbe stato innescato da un rosso non rispettato (sembra da parte del conducente dell'auto).

L'impatto è stato violento, tanto che la fiancata dell'auto è stata completamente devastata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un'automedica in codice rosso, ma fortunatamente non è successo nulla di grave: due uomini di 22 e 59 anni sono stati soccorsi dal personale del 118. Il 22enne ha rifiutato le cure mediche, il conducente del tram, invece, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del Sacco. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

La circolazione dei tram della linea 4 è interrotta. I ghisa, oltre a effettuare i rilievi, si stanno occupando di dirigere il traffico. L'incrocio teatro dell'incidente, infatti, è stato chiuso al traffico.