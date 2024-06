Incidente in centro a Milano: tram deraglia e urta un taxi

Traffico in tilt in centro a Milano per un incidente tra un tram e un taxi in via Mazzini, accanto a piazza Duomo.

Stando alle prime informazioni, il tram sarebbe deragliato per la presenza di un oggetto sui binari, e poi si sarebbe scontrato con un taxi che viaggiava accanto. Il tutto senza gravi conseguenze per passeggeri o passanti, né per il tassista.

A rimanere coinvolto nell'incidente, avvenuto attorno al mezzogiorno, è il tram della linea 15. Oltre al personale Atm, in via Mazzini sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per fare i rilievi.

Alle 12.30, Atm ha informato i passeggeri di aver momentaneamente cambiato il percorso della linea. "Il tram 15 - hanno scritto su X - fa capolinea in piazza Fontana. Non fa le fermate di Missori e Dogana". E ancora: "Il tram 15 non ferma a Duomo. Da Missori prosegue fino a piazza Fontana, dove fa temporaneamente capolinea".