A Milano è deragliato un tram

Un tram della linea 16 è deragliato in Piazzale Libia a Milano nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 marzo. Tutto è accaduto intorno alle 17:30, come riportato da Atm, fortunatamente l'incidente non ha causato nessun ferito.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato pare che non ci siano altri veicoli coinvolti. I tecnici di Atm hanno lavorato fino a serata inoltrata per rimettere la vettura sui binari. Il collegamento del mezzo pubblico, comunque, non è stato interrotto: Atm ha istituito un servizio di bus navetta tra le fermate di via Lamarmora e Monte Velino; modificato il percorso della linea 92 tra piazza Cappelli e viale Isonzo.

Il mezzo deragliato è un "Jumbotram", un tram della serie 4900 costruito tra il 1976 e il 1978. È lungo oltre 29 metri ed è in grado di ospitare 60 persone sedute e 210 in piedi.