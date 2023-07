Milano, tram deraglia e si schianta contro un albero

Incidente lunedì pomeriggio in piazza Abbiategrasso a Milano, dove un tram della linea 15 è deragliato e ha finito la propria corsa contro un albero. Lo schianto è avvenuto verso le 15.40 all'angolo con via Medeghino.

Il mezzo di Atm, stando a quanto appreso, viaggiava in direzione centro. Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti gli equipaggi di tre ambulanze e un'auto medica del 118, oltre che i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Sei i feriti, tra i passeggeri e il macchinista del tram. Nessuno di loro, fortunatamente, dovrebbe essere in condizioni gravi. Il quadro clinico più delicato sarebbe quello di una signora, accompagnata in codice giallo al pronto soccorso.

Dopo che il mezzo è uscito dai binari, il pantografo è caduto su un'auto, mentre il 15 si è scontrato con un albero. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, due le opzioni più probabili: o un guasto tecnico o la presenza di qualcosa sui binari.

Dopo l'incidente Atm ha fatto sapere che sulla linea 15 i tram sono sostituiti dai bus tra Porta Lodovica e Rozzano, mentre fanno normale servizio nella tratta tra Duomo e Porta Lodovica. Rallentata la circolazione del 3.