Incidente tra due tram a Milano: dieci feriti

Incidente tra due tram a Milano, nel pomeriggio di venerdì. Lo scontro tra i due veicoli di Atm lascia una decina di feriti, per fortuna tutti di lieve entità.

L’episodio si è verificato alcuni istanti prima delle 17, in largo Umberto Boccioni, lungo via Antonio Mambretti, nel quartiere Quarto Oggiaro. Lungo quelle rotaie transitano i tram della linea 12 e delle linea 1. Secondo quanto riferito dalla polizia locale di Milano, arrivata con diverse pattuglie per fare i rilievi e gestire il traffico, i tram coinvolti sono della 12. A quanto pare uno di loro era fermo alla fermata, quando è stato tamponato dall’altro mezzo pesante.

Immediato l’arrivo in largo Boccioni di cinque squadre dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, con quattro ambulanze e un’automatica. Dieci in tutto le persone soccorse, tutte tra i 13 e i 51 anni. In particolare quattro di loro sono stati trasportati all’ospedale Sacco, tre al Galeazzi, due al San Carlo e una persona medicata sul posto. La centrale operativa del 118 ha spiegato che i feriti hanno riportato abrasioni e contusioni di lieve entità (codici verdi).

La circolazione dei tram è rimasta interrotta per un'ora soltanto per permettere soccorsi e rilievi. Le vetture della linea 1 e 12 sono state sostituite da bus tra piazzale Santorre di Santarosa e il capolinea di Roserio fino alle 18, ha indicato Atm.