Donna muore travolta da un tram, l'incidente

Una donna è stata travolta e uccisa da un tram Atm della linea 15, che collega Milano con Rozzano. L'incidente mortale è avvenuto nella serata di lunedì, attorno alle 21, in viale Romagna, nel territorio comunale di Rozzano.

Per la vittima, una signora sui 75 anni ancora da identificare, non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale potrebbe essere stata investita mentre attraversava, nei pressi della fermata di via Mazzocchi, anche se resta il dubbio che in realtà la donna stesse camminando lungo le rotaie.

Sul luogo dell'incidente è stato necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco, poiché il corpo della vittima è rimasto incastrato sotto il pesante mezzo Atm. I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare la salma. Presenti anche i medici e gli infermieri dell'Azienda regionale emergenza urgenza, arrivati con ambulanza e automedica in codice rosso. È toccato a loro l'amaro compito di constatare il decesso della paziente.

La linea 15 è stata interrotta per permettere ai ghisa di Rozzano e ai carabinieri della Compagnia Corsico di portare avanti i rilievi per provare a stabilire con certezza la dinamica dell'incidente.

Soltanto giovedì 17 marzo, un altro mezzo Atm, un tram della linea 24, aveva investito una donna in via Albricci a Milano. In quel caso la signora, una 72enne, era stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco. Per lei era stato necessario il viaggio in ospedale con manovre di rianimazione in corso.