Milano, cade sulle rotaie davanti al tram in partenza: donna ferita e tranviere sotto choc

Le uniche certezze sono che una donna di 56 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Niguarda, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. E che un tranviere di 36 anni è stato soccorso per lo sotto choc. Benché non si sappia ancora con precisione cosa sia accaduto.

A quanto pare, stando alle prime informazioni della polizia locale, la donna sarebbe caduta sulle rotaie mentre il tram stava ripartendo ad un semaforo. In via Eritrea, poco prima delle 13. Non è però ancora chiaro se la 56enne è stata poi investita o meno dal mezzo Atm o se semplicemente è rimasta incastrata tra il tram e il marciapiede.

Sul posto, oltre ai ghisa che indagano, sono intervenuti quindi due equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza in ambulanza e automedica per prestare soccorso alla donna e al tranviere. Presenti anche i vigili del fuoco.