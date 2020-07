Milano, incidente in via Monti: schianto auto tram

Incidente tra un tram e una Fiat Cinquecento all'incrocio tra via Vincenzo Monti e via Luca Comerio, a Milano. Lo scontro è avvenuto poche minuti prima della mezzanotte tra lunedì e martedì.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale per i rilievi. Con loro anche il personale del 118, con un'ambulanza. Fortunatamente nessuno è rimasto però ferito in modo serio, né trasportato in ospedale.

In passato, fanno sapere i residenti della zona, sono già avvenuti diversi incidenti nel medesimo incrocio. Su via Monti transitano i tram della linea 1 e della linea 19.