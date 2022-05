Incidente tra un tram e un fugone: traffico in tilt

Traffico in tilt in zona Solari a Milano, a causa dell'incidente tra un tram della linea 14 e un furgone, nella mattinata di lunedì. Lo schianto, a seguito del quale non ci sono stati feriti, è avvenuto tra via Solari e via Montevideo.

I tram - ha comunicato Atm su Twitter - sono stati sostituiti da bus tra corso Genova/via Sapeto e il capolinea Lorenteggio. Le vetture della linea fanno le fermate tra Cimitero Maggiore e Carrobbio.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Milano con diverse pattuglie, la dinamica dello scontro è ancora al vaglio degli agenti di piazzale Beccaria.