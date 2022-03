Schianto tra un'auto e un trattore: l'incidente a Cisliano

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente tra un trattore e un'auto, lungo la Strada provinciale 236, a Cisliano (Milano). Il fatto è avvenuto pochi minuti prima delle 8 di martedì.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini e le donne del 118 con tre ambulanze. I feriti, una donna di 28 anni che guidava l'auto e un uomo di 53 anni sul trattore, sono stati trasportati negli ospedali San Carlo di Milano e a Magenta. La donna era in codice giallo mentre l'uomo era in verde.

Il traffico lungo la provinciale è andato in tilt per permettere ai soccorritori di lavorare prima e alle forze dell'ordine - sul posto i carabinieri della Compagnia Abbiategrasso - di fare i rilievi per capire la dinamica. Presenti anche i vigili del fuoco di Milano perché uno dei due mezzi si è ribaltato dopo lo schianto.

Nella tarda mattinata di martedì, un motociclista è morto dopo essere caduto dalla moto: l'incidente tra Mediglia e Paullo.