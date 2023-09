Perde il controllo del Mercedes e travolge un passante: grave incidente

Un ragazzo di 29 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale in via Montegrappa, a Pesano Con Bornago (Milano). L’episodio si è verificato nella serata di sabato, poco dopo le 19.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Pioltello, incaricati di fare i rilievi, il 29enne è stato travolto da una Mercedes guidata da un 61enne del posto. L’auto dell’uomo sarebbe andata a sbattere contro un muretto e poi contro il passante.

Per soccorrere il 29enne l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in via Montegrappa due ambulanze e un’automedica. Il ragazzo è stato poi trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano, ma non sarebbe in pericolo di vita. Portato in ospedale, in condizioni meno gravi, il 61enne.

Oltre ai sanitari e ai carabinieri, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco della caserma di Gorgonzola.