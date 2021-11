Donna travolta da una ruspa, il grave incidente a Vanzago (Milano)

Travolta da una ruspa: una donna di 74 anni lotta tra la vita e la morte dopo un incidente a Vanzago (Milano). L'episodio è avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 9.15, all'altezza del civico 2 di via Milano.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato ambulanza ed elisoccorso. I due equipaggi, usciti in codice giallo, hanno trasferito la donna, M. M. C., in rosso al Niguarda. Stando alla prima diagnosi eseguita nel luogo dell'incidente, ha riportato gravi traumi all'addome, al bacino e alle gambe.

La dinamica dell'investimento non è nota. Per capire come sono avvenute le cose sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Legnano. A loro il compito di fare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'episodio.