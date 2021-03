Terribile incidente a Rho, travolto da un camion in retromarcia: morto un operaio

Prima l'impatto con il camion, poi la corsa al pronto soccorso ma è stato tutto inutile: è morto poco dopo il ricovero all'ospedale l'operaio di 49 anni che è stato travolto da un mezzo pesante in via Fratelli Cervi a Mazzo di Rho (hinterland Nord-Ovest di Milano) nella mattinata di lunedì 1° marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 8.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica della tragedia è al vaglio degli agenti della polizia locale di Rho, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il camion, guidato da un 56enne, stesse entrando in retromarcia in un'azienda quando ha travolto il 49enne.

Le condizioni dell'operaio sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il 49enne era stato trasportato in codice rosso, in arresto cardiocircolatorio, al pronto soccorso di Rho ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita.