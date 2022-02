Scende dall'auto dopo incidente in autostrada e viene travolto: morto

È sceso dalla propria auto dopo aver urtato qualcosa mentre guidava lungo l'autostrada A4, all'altezza di Bergamo ma è stato travolto da un'altra vettura che in quel momento transitava nel tratto. L'uomo, Constantin Cazacu, 50 anni, residente a Carugate (Milano), è morto sul colpo.

È accaduto sabato in tarda serata. Per l'uomo purtroppo non c'è stato scampo. A bordo del veicolo insieme a lui c'era anche la compagna che non ha riportato ferite ed è stata accompagnata sotto choc all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sul posto insieme ai mezzi di emergenza del 118 sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Seriate che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente nel quale complessivamente sono rimaste coinvolte quattro auto. Dopo l'investimento da parte di un secondo veicolo, l'auto è stata urtata da altri due mezzi. Tra le corsie dell'autostrada in pochi minuti sono accorse tre ambulanze, un'automedica e le forze dell'ordine. Per il 50enne purtroppo non c'è stato nulla da fare.