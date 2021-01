Milano, tre incidenti in meno di 15 minuti: tre riders investiti e feriti durante le consegne

Alle 21.06 al Gallaratese. Due minuti dopo in zona Navigli. E undici minuti dopo a Città Studi. Triplo incidente stradale lunedì sera a Milano, dove tre riders che stavano effettuando delle consegne sono stati investiti in tre diversi schianti avvenuti nel giro di meno di un quarto d'ora.

La serie si è aperta in via delle Ande, all'altezza del civico 5. Lì ad avere la peggio è stato un 19enne travolto da un'auto: soccorso da un'ambulanza del 118, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Rho in codice verde, in condizioni che fortunatamente non destano preoccupazioni.

All 21.08 il secondo incidente, questa volta in corso San Gottardo. A essere investito è stato un 20enne, poi ricoverato al Policlinico, anche lui in codice verde. L'automobilista, dopo essersi fermato, ha lasciato dei dati parziali e si è allontanato prima di far ritorno nuovamente sul luogo dello schianto. A quel punto è stato identificato dai ghisa - si tratta di un giovane di 20 anni - e la sua posizione è ora al vaglio delle forze dell'ordine.

Proprio mentre gli agenti erano al lavoro, il terzo allarme, alle 21.19. In via Donatello, all'angolo con via Garofalo, a finire sotto un'auto è stato un rider di 24 anni, anche lui travolto da una macchina. Il fattorino, medicato sul posto, è stato poi accompagnato in codice giallo al Fatebenefratelli: le sue condizioni sono un po' più serie rispetto a quelle dei suoi colleghi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.