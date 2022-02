Incidente nel Milanese, schianto auto-ambulanza: un ferito grave

Nell'arco di un paio d'ore due gravi incidenti automobilistici con altrettante persone trasportate in ospedale in codice rosso. È successo giovedì 3 febbraio, tra le 12 e le 13.30 circa, a Trezzano sul Naviglio, hinterland sud di Milano. Il primo sinistro, nel quale è rimasto seriamente ferito un 50enne, si è verificato sulla strada statale 494, all'altezza di via Goldoni, dove un'ambulanza si è schiantata conro un'auto; mentre il secondo, dal quale è uscito in gravi condizioni un 81enne, a circa un chilometro di distanza, in viale Edison.

Sulla statale, poco prima delle 12, sono accorsi 118, con tre ambulanze e un'automedica, oltre a polizia locale. Nello schianto tra l'ambulanza e l'auto sono rimaste ferite tre persone, delle quali sono il 50enne ha riportato traumi pesanti, tanto da venire trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Gli altri due coinvolti sono stati soccorsi e portati in verde, uno all'ospedale di Vigevano e l'altro al Fatebenefratelli.

Circa un'ora e mezza dopo, intorno alle 13.30, a poco più di un chilometro dal luogo del primo impatto, in viale Edison, altre due auto si sono scontrate. Ad intervenire sono stati sempre 118, con due ambulanze, e locale di Trezzano. Ha avuto la peggio l'81enne, portato via in rosso; mentre una 58enne è stata soccorsa in verde.