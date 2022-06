Una bisarca è rimasta incastrata sul ponte del Naviglio

Una bisarca (camion che trasporta le automobili) è rimasta incastrata sul "ponte gobbo" sul Naviglio in via Roma a Trezzano nella mattinata di venerdì 3 giugno.

Erano circa le 9 quando l'autista, probabilmente "tradito" dal navigatore, è rimasto bloccato senza riuscire più a muovere il proprio mezzo pesante, causando così la temporanea chiusura della strada. A bloccare il camion, nel dettaglio, è stata la lunghezza del passo (la distanza tra ruote), troppo lungo e quindi non in grado di superare l'attraversamento che, come da segnaletica, è vietato ai mezzi pesanti e ai bus.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e gli agenti della polizia locale. Il sindaco di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero, ha fatto sapere che l'autista è stato sanzionato e che "sono stati presi tutti i dati relativi alla assicurazione per richiedere eventuali danni alla strada e al ponte". Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.