Incidente a Trezzano sul Naviglio, cade dal motorino: gravissima

Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale in via Cascina nuova a Trezzano sul Naviglio (hinterland ovest di Milano) nella mattinata di giovedì 28 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 7:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Corsico, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che la donna abbia perso il controllo dello scooter su cui viaggiava rovinando sull'asfalto.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La donna, stabilizzata dai sanitari, è poi stata accompagnata con la massima urgenza al pronto soccorso dell'Humanitas. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo, oltre alla frattura della gamba destra e di un braccio.