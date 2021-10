Incidente a Trezzo sull'Adda, schianto tra un'auto e una moto: grave una donna

Una donna di 62 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale in via Brasca a Trezzo Sull'Adda nel pomeriggio di mercoledì 20 ottobre.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 14:20, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale ma secondo una prima ricostruzione sembra che la 62enne sia rovinata al suolo dopo un violento schianto con un'auto.

Le condizioni della 62enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. La 62enne, stabilizzata dai sanitari, è stata trasportata d'urgenza al San Raffaele; secondo quanto trapelato avrebbe riportato una sospetta frattura al bacino e alla gamba.