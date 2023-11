Incidente a Milano, motociclista scivola sui binari del tram e viene colpito da un'auto

Prima le ruote che perdono aderenza sui binari del tram bagnati, poi l'impatto con l'asfalto. Infine quello con l'auto. È stato trasportato in codice rosso al Niguarda il motociclista di 28 anni è rimasto coinvolto in un incidente in viale Tunisia a Milano nel tardo pomeriggio di giovedì 2 novembre.

Tutto è successo poco dopo le 18.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma sembra che il 28enne sia rovinato a terra autonomamente e successivamente sia stato urtato da un'automobilista che non è riuscito a evitare l'impatto.

Le sue condizioni sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda a causa di un trauma cranico e dei dolori alla schiena. Le sue condizioni sarebbero delicate.