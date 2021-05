Incidente nel tunnel della Valassina: auto si schianta con un tir e si ribalta

Un'auto ribaltata in mezzo alla carreggiata, soccorsi e traffico bloccato in Valassina. Incidente nel pomeriggio di lunedì 10 maggio nel tratto monzese della SS 36, lungo le corsie in direzione sud all'altezza del tunnel di Monza, come racconta MonzaToday.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 e nel tratto monzese si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di via Mauri e gli agenti della polizia stradale. I pompieri hanno prestato soccorso a una donna, conducente del veicolo, che si era ribaltata al volante del mezzo.

Secondo quanto al momento emerso, l'auto avrebbe perso il controllo, capottandosi, dopo aver colliso contro un autocarro prima e poi un secondo mezzo. Nello schianto nessuno è rimasto ferito e la 44enne dopo essere stata liberata dalle lamiere non ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico con il tratto rimasto chiuso per permettere l'intervento dei soccorsi.