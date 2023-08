Incidente a Turbigo, bimbo travolto sulle strisce pedonali: finisce in ospedale

È stato trasportato al Niguarda con l'elisoccorso il bimbo di 4 anni travolto da un'auto sulle strisce pedonali in via Roma a Turbigo (hinterland nord-ovest di Milano) nella serata di venerdì 11 agosto. Non è in pericolo di vita, secondo quanto appreso da MilanoToday.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 20, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri, sul posto per i rilievi. Stando a quanto trapelato sembra che il bimbo stesse attraversando l'incrocio sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un'automobile.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso, successivamente si sono rivelate meno gravi del previsto: è sempre rimasto sveglio e cosciente con parametri vitali stabili ed è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grosso ematoma sulla testa. I carabinieri della compagnia di Legnano hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.