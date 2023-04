Turisti milanesi in moto centrati da un Suv che fa inversione

Centrati da un Suv che stava facendo inversione a U mentre si trovavano in moto. Nel'incidente, avvenuto sabato pomeriggio a Barcola, in provincia di Trieste, sono rimasti coinvolti due turisti milanesi.

I due, un uomo e una donna, sono stati entrambi trasportati all'ospedale di Cattinara (Ts). Ad avere la peggio, come riferisce TriestePrima, è stata la signora, sbalzata a una distanza di circa due metri dal luogo dell'impatto. Per via di traumi al cranio e alle gambe è stato soccorsa, stabilizzata e portata all'ospedale. Di minore entità i traumi riportati dall'uomo, trasportato al pronto soccorso in codice verde.

Per cause al vaglio di polizia di Stato e locale intervenute sul posto, il suv ha fatto inversione a U, centrando il mezzo a due ruote. Il sinistro ha causato rallentamenti al traffico.