Ubriaco, si schianta con l'Audi A3 e finisce sul balcone di una casa

Ha perso il controllo dell'Audi ed è finito contro la balaustra del balcone dell'abitazione di una anziana. È successo domenica sera, a Lazzate, in Brianza, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 38 anni per guida in stato di ebbrezza.

L'incidente si è verificato intorno alle 21 quando il 38enne, residente a Lentate, al volante della propria Audi A3 si è schiantato andando a sfondare la ringhiera del balcone dell’abitazione al piano terra dove vive un’anziana donna.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma che, dopo aver messo in sicurezza l’area ed essersi assicurati che non ci fossero feriti, hanno effettuato i rilievi e hanno sottoposto l’autista al test dell’etilometro. L'uomo aveva alcol nel sangue pari a quasi 1,4 grami per litro - rispetto al limite massimo di 0,5 - e per questo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. Al 38enne è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo.