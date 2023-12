Ubriaco in bici si schianta su un'auto della polizia locale: denunciato

Prima l'incidente in bicicletta (ubriaco) con una volante della polizia locale, poi il parapiglia con i ghisa. Infine le denunce. Un 28enne è stato indagato per guida in stato di ebbrezza, minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. È successo a Bresso (hinterland nord di Milano), nei guai un 28enne già noto alle forze dell'ordine.

Tutto è successo durante alcuni controlli straordinari effettuati dalla locale in via Bologna nella serata di venerdì 8 dicembre. L'uomo in sella a una mountain bike, secondo quanto riferito dai ghisa, avrebbe impattato contro una macchina dei ghisa. Quando gli agenti lo hanno invitato a fornire le proprie generalità avrebbe inveito frasi sconnesse minacciandoli più volte.

È quindi intervenuta una seconda volante per cercare di placare il 28enne, non solo l'uomo è stato invitato a sottoporsi all'alcoltest ma ha rifiutato. È stato quindi accompagnato al comando della polizia locale dove è stato fotosegnalato e denunciato.