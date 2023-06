Ubriaco, cade dal motorino e allontana i carabinieri: "Lasciatemi stare, devo pensare"

Ha detto che doveva riflettere. Ha chiesto ai militari un po' di spazio perché aveva un po' esagerato con l'alcol. Poi, non contento, li ha insultati e minacciati. Un uomo di 31 anni, di origini romene e residente a Lentate sul Seveso, è stato denunciato nella notte a Meda dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti per soccorrerlo dopo un incidente in motorino.

Poco dopo l'una, infatti, il 31enne ha perso il controllo del suo Kymco Agility e si è schiantato in via Colombara. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato lo scooter in strada e il guidatore seduto su un marciapiede, che faceva fatica a reggersi in piedi e continuava a dire frasi sconnesse. Senza preoccuparsi di avere i carabinieri davanti, l'uomo ha più volte chiesto di essere lasciato in pace perché aveva bevuto troppo e aveva bisogno di pensare.

Appena gli uomini dell'Arma gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcoltest, il guidatore del motorino ha quindi iniziato a minacciarli e aggredirli verbalmente. Alla fine il 31enne è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e gli è stata ritirata la patente. Lo scooter è stato invece affidato alla mamma dell'uomo.