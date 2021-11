Ciclista cade in un fossato nel Milanese: paralizzato

Stava guidando la sua bicicletta quando è caduto in un fossato ferendosi in modo molto grave. L'accaduto in via Gatti, nelle adiacenze della Muzza, a Truccazzano, hinterland est di Milano, verso le 9.30 di sabato 6 novembre. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118, con elisoccorso e ambulanza.

In base a una prima ricostruzione dell'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo, 52 anni, per ragioni ancora da accertare, è caduto da solo, all'altezza di una rotonda, finendo in un fosso. A causa di un pesante trauma riportato alla colonna vertebrale il ciclista è stato elitrasportato, in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Al momento dell'arrivo dei soccorsi, il 52enne era cosciente ma non in grado di muovere le gambe. Le sue condizioni sono molto delicate e saranno eventualmente i medici dell'ospedale a poter escludere per lui il pericolo di vita, nonché il carattere temporaneo della paralisi che ha subito.