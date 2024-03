Uomo cade dalla bici e va in arresto cardiaco: è grave

Incidente nella mattina di giovedì 14 marzo. Un uomo di circa 60 anni è caduto dalla sua bicicletta a Binasco, piccolo comune a sud di Milano. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Gli operatori del 118 sono giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica trasportando la vittima in codice rosso in ospedale.

Tutto è accaduto poco prima delle 9.30, in via Pitagora all’altezza del civico 14. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'uomo è stato trovato a terra con la sua bicicletta. Non è chiaro se la caduta sia stata causata da un malore.

I soccorsi hanno rinvenuto il 60enne in arresto cardiaco e lo hanno trasportato con manovre di rianimazione all'ospedale San Matteo di Pavia. I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri di Abbiategrasso.