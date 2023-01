Travolto da un'auto a forte velocità: uomo in coma dopo l'incidente

Per i primi soccorritori che l'hanno aiutato dovrebbe avere circa 50 anni. Dovrebbe perché non portava con sé nessun tipo di documento. È stato travolto da un'auto a forte velocità lungo la Strada provinciale 36, tra Cisliano e Gaggiano, nella frazione di San Vito, nel Milanese.

L'incidente è avvenuto alle prime luci dell'alba di domenica 8 gennaio, poco dopo le 6. Due ambulanze e un'automedica in codice rosso sono intervenute nel giro di alcune decine di minuti sul posto. Il ferito è stato trovato in gravissime condizioni per via di numerosi traumi riportati dopo essere stato centrato dalla vettura. Stando a quanto riportato dalla centrale operativa dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), è stato intubato e trasportato in coma e in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano.

Per capire l'identità del ferito e la dinamica dell'incidente, sulla Sp 36 sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia Abbiategrasso. I militari hanno fatto i rilievi e gestito il traffico durante le operazioni di soccorso.