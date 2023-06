Travolto da un'auto: uomo grave dopo incidente a Melzo

Un uomo di 80 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Melzo (Milano). L'episodio è avvenuto nella tarda mattina di giovedì, poco dopo il mezzogiorno, in via Gavazzi, all'altezza del civico 100.

Per soccorrere il ferito l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto tre squadre in codice rosso su due ambulanze e automedica. Le condizioni del 80enne sembrano molto delicate, stando alle prime informazioni: era in arresto cardiocircolatorio ma poi grazie alle manovre dei soccorritori il suo cuore è ripartito. È stato trasportato d'urgenza al Niguarda di Milano.

La dinamica dell'incidente è affidata agli agenti della polizia locale di Melzo, arrivati con alcune pattuglie per fare i rilievi e gestire il traffico.