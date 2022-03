Uomo trovato in fin di vita all'interno di un auto nel Milanese

Un uomo di 66 anni è stato trovato in fin di vita all'interno della propria auto a Settimo Milanese (Milano). La scoperta, pochi minuti dopo le 10 di mercoledì, è arrivata grazie a un passante che ha segnalato la presenza dell'auto ferma a bordo strada, in via della Libertà 72. L'uomo era seduto al posto di guida.

Il personale sanitario dell'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuto con ambulanza e automedica, ha soccorso il paziente, che era in arresto cardio circolatorio. L'uomo non aveva traumi evidenti motivo per cui si ipotizza sia vittima di un malore. È stato trasportato all'ospedale Sacco di Milano con manovre rianimatorie in corso.