Incidente a Segrate (Milano), pedone investito: grave

Un altro pedone investito. Un altro trasporto d'urgenza in codice rosso. Dopo l'incidente di lunedì in cui una ragazza era stata travolta, ferendosi gravemente, nella tarda mattinata di martedì 18 maggio ad essere investito da un'auto, in via Achille Grandi a Segrate, è stato un signore di 82 anni.

Sul posto sono accorsi ambulanza del 118 e polizia locale di Segrate. L'82enne nell'impatto ha riportato un trauma al volto e, uno più serio, al torace. Per questo è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale San Raffaele di Milano. Illeso, invece, l'automobilista, che si è regolarmente fermato a prestare soccorso e ad attendere l'arrivo delle forze dell'ordine.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori, ad ogni modo, l'anziano era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita, nonostante necessitasse un'ospedalizzarle urgente per curare il trauma toracico accusato. Gli agenti della locale hanno effettuato i rilievi di legge che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e a individuarne le responsabilità.