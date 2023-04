Un uomo travolto da un'auto davanti alla Stazione Centrale di Milano. L'incidente nel pomeriggio di lunedì 3 aprile, poco prima delle 18, in via Vitruvio, all'altezza dell'incrocio con via Antonio da Recanate.

Sul posto i carabinieri e alcuni militari hanno prestato i primi soccorsi prima ancora che intervenissero 118 e polizia locale. La linea 5 del tram, di passaggio nel punto dove è avvenuto al sinistro, è stata deviata per circa una decina di minuti, per poi tornare a funzionare normalmente.

In base a una prima ricostruzione, sembra che il pedone stesse attraversando la strada, quando è stato centrato da un'Alfa Romeo Giulia.