Investito e sbalzato per 5 metri: grave

Portato all'ospedale in codice rosso dopo essere stato investito. Incidente in via Novara, all'altezza del quartiere Harar, nella mattinata di mercoledì 7 settembre, verso le 8.30.

Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze e automedica, e forze dell'ordine. A causa del violento impatto, l'uomo, un signore di 89 anni, è stato sbalzato per circa 5 metri.

Per via di un trauma cranico e di traumi al braccio e alla mano, l'anziano è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorsi, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo non era completamente lucido. Affidati ai vigili i rilievi per ricostruire la precisa dinamica del sinistro.