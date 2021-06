Incidente a Milano, grave 48enne travolto da un'auto

L'impatto in via Solari verso le 12.50

Un pedone trasportato via in codice rosso. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto verso le 13 di giovedì 3 giugno, in via Solari a Milano, dove sono accorsi automedica e ambulanza del 118, e polizia locale.

L'uomo, 48 anni, è stato investito da un'auto finendo sul parabrezza. Gravi i traumi, al torace e al ginocchio, riportati nell'impatto: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto il 48enne è stato portato all'ospedale Policlinico di Milano, in codice rosso.

Al momento dell'arrivo dei soccoritori, il ferito era cosciente e sveglio. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità sono affidati agli agenti della locale di Milano. Sempre giovedì, nella mattinata, ad essere investita da un'auto in via del Caravaggio, zona Solari, era stata una ragazza di 25 anni, finita anche lei al Policlinico in condizioni molto serie.