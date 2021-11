Incidente in viale Certosa, un uomo travolto da un'auto

Un uomo è rimasto ferito dopo essere stato investito da un'auto. Incidente a Milano in viale Certosa, nel pomeriggio di domenica 7 novembre. Sul posto due ambulanze del 118 e polizia locale.

Ad essere soccorso un 30enne straniero, che a causa dell'impatto ha riportato molteplici contusioni. Dopo averlo stabilizzato il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza l'ha trasportato all'ospedale San Carlo di Milano, in codice giallo: non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Illeso l'automobilista. Gli agenti della locale hanno effettuato tutti i rilievi utili a ripercorrere la dinamica del sinistro, oltre che ad accertarne le responsabilità.