Uomo travolto da un pullman sulla circonvallazione: gravissimo

Un 32enne portato in ospedale in codice rosso dopo essere stato investito da un pullman. L'incidente nella mattinata di giovedì, verso le 11, a Milano, sulla circonvallazione, in via Nazario Sauro, all'altezza dell’incrocio con Ippolito Rossellini.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale. L'uomo, un cittadino del Marocco, soccorso inizialmente in codice giallo, si è poi aggravato, tanto da venire intubato e trasportato con manovre di rianimazione in corso all'ospedale Niguarda.

In base a quanto ricostruito dagli agenti, il 32enne, per ragioni ancora da accertare, avrebbe oltrepassato la barriera che delimita la carreggiata venendo travolto dal pullman, che stava passando in quel momento ed era diretto in aeroporto.