Incidente, violento schianto tra due auto: un uomo morto carbonizzato

Un uomo morto carbonizzato dopo un un incendio provocato dallo schianto tra la sua e un'altra auto. Il tragico incidente all'alba di venerdì 19 novembre, verso le 5.30, sulla strada provinciale 193, a Badia Pavese, comune non lontano dal confine con l'hinterland sud di Milano.

Sul posto sono accorsi tre ambulanze, un'automedica, elisoccorso, vigili del fuoco e polizia stradale. Ma a nulla sono valsi i tentativi di salvare il conducente: il personale sanitario del 118 ne ha dovuto constatare il decesso sul posto. Al momento non sono ancora note le sue generalità.

A rimanere ferito , per fortuna in modo non grave, anche l'altro automobilista, un 60enne, che è stato trasportato all'ospedale San Matteo di Pavia in codice giallo a causa di traumi al torace, al bacino e a una gamba. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto sono affidati agli agenti della Polstrada, che si occuperanno anche di accertarne le responsabilità.