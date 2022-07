Uomo schiacciato e ucciso da un camion

Un uomo intorno ai 60 anni è stato travolto e ucciso da un camion, nella mattinata di giovedì, poco prima delle 10. L'incidente mortale è avvenuto nei pressi della Ss 617, nel Pavese a Tornello, frazione di Mezzanino. L'uomo era un operaio e stava partecipando alle operazioni di taglio degli alberi da un terreno privato, dove si trovava il camion.

A confermare la notizia della morte è l'Agenzia regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con due equipaggi su automedica e ambulanza. Per la vittima non c'era più nulla dare. Soccorso anche il conducente del camion, un 64enne sotto choc per l'accaduto. L'uomo è stato aiutato ma non trasportato in ospedale.

Oltre al personale sanitario, nel luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell'Ats Pavia. La dinamica del grave episodio non è ancora nota. I rilievi sono andati avanti per diverse ore.