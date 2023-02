Milano, grave incidente in viale Forlanini: 25enne in pericolo di vita

Brutto investimento, domenica notte, lungo viale Forlanini a Milano. È successo intorno alle cinque meno venti sulla carreggiata in direzione centro città. Non si conosce l'esatta dinamica. Un ragazzo di 25 anni è stato travolto da un mezzo che transitava lungo il viale e ora rischia la vita.

I sanitari del 118, accorsi con un'ambulanza e un'automedica, lo hanno portato in coma, in codice rosso, al Niguarda. Aveva traumi alla testa e a una gamba. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e per stabilire la dinamica dello schianto.