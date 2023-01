Rider in scooter investito da un'auto: gamba amputata dopo lo schianto

Era arrivato in ospedale in codice rosso con la gamba tranciata dal ginocchio in giù. Portato immediatamente in sala operatoria i chirurghi dell'ospedale San Gerardo non hanno potuto salvargliela. Ha perso la gamba sinistra il giovane rider, un 29enne residente a Monza, rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto domenica sera ad Usmate Velate, in Brianza.

Il ragazzo, che era a bordo della sua moto per le consegne a domicilio, si è schiantato con un'auto guidata da un 20enne e sarebbe stato trascinato per diversi metri. Dall'ospedale di via Pergolesi riferiscono che il 29enne è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Era già arrivato con la gamba sinistra amputata dal ginocchio in giù.

Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto in via per Velasca, stanno indagando i carabinieri. Spetterà ai militari dell'Arma ricostruire quanto accaduto.