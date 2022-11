Maxi schianto tra due camion e un'auto: 4 feriti, uno grave

Incidente stradale in Valassina nel pomeriggio di venerdì 18 novembre. Quattro persone soccorse, un ferito grave e tre veicoli coinvolti tra cui anche due mezzi pesanti.

Lunghe code e disagi per la viabilità a partire dalle 13 di venerdì lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, che collega l'hinterland milanese con la Brianza. All'altezza di Briosco, per cause in corso di accertamento, due camion e un'auto si sono scontrati. La chiamata di emergenza ha fatto accorrere tra le corsie della statale tre ambulanze e l'elicottero insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Ad avere la peggio è stato l'autista di uno dei mezzi pesanti, ferito e incastrato all'interno della cabina.

Per liberare l'uomo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco accorsi con una autopompa dal distaccamento di Desio e due moduli di supporto da Lissone e Seregno. Tra le corsie, per completare le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, è intervenuta anche l'autogru dei pompieri di Como. Sono state quattro le persone coinvolte, soccorse in codice rosso (l'autista di uno dei camion), codice giallo e verde. Hanno tra i 23 e i 71 anni. Pesanti le ripercussioni sul traffico con code chilometriche e traffico bloccato in direzione nord.